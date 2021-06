Protesto gerou tiroteio - Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 15:39

Rio - Torcedores do Santa Cruz que foram protestar na sede do clube contra o péssimo momento que vive a equipe, foram recebidos a tiros por seguranças que faziam a vistoria do local. O ocorrido foi na segunda-feira, quando o clube empatou por 2 a 2 com a Jacuipense. O time ocupa a penúltima posição do Grupo A da Série C,

A diretoria do clube emitiu um comunicado oficial pedindo desculpas para a torcida e prometeram investigar o caso.

"O Santa Cruz vem a público repudiar os acontecimentos ocorridos após a partida de ontem, entre Santa Cruz x Jacuipense. O clube está através da vice-presidência jurídica, abrindo uma sindicância para apurar os fatos que estão sendo propagados. A equipe de segurança já foi orientada para afastar os funcionários que estavam presentes na ocasião dos fatos, para dar lisura a apuração", diz o comunicado.



O Santa também fez uma solicitação a empresa que os seguranças trabalham para afastá-los.

Antes mesmo de qualquer apuração pedimos desculpas à torcida pelo ocorrido e asseguramos que providências ja foram adotadas para evitar repetições de tais fatos. Até o final do dia o vice-presidente André Frutuoso se pronunciará em vídeo dando mais detalhes sobre as ações que serão tomadas em conjunto com o Conselho Deliberativo.



O direito de protesto é legítimo e a torcida é o maior patrimônio deste clube. Já entramos em contato com as lideranças da torcida para manifestar nossa solidariedade sobre o ocorrido e garantir que as providências cabíveis serão adotadas.