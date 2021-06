Em alta, Locatelli está no radar de clubes ingleses, mas já teria dado sinal verde à proposta da Juventus - AFP

Roma - Apontado como um dos protagonistas na perfeita campanha da Itália na Eurocopa, classificação para as oitavas de final com 100% de aproveitamento, Manuel Locatelli é o sonho de consumo da Juventus para a próxima temporada. Após a perda da hegemonia na Série A, com o título da Inter de Millão na última edição, a Velha Senhora abriu negociação para contratar o volante do Sassuolo.

De acordo com a imprensa italiana, a negociação pode chegar a 30 milhões de euros, cerca de R$ 179 milhões e Locatelli já teria dado o sinal verde para se transferir para Turim, onde receberia um salário de 3 milhões de euros, cerca de R$ 17,9 milhões, por temporada, além de bônus, por um contrato de cinco anos.



Revelado pelo Milan, Locatelli, de 23 anos, recebeu poucas chances em Milão e explodiu com a camisa do Sassuolo, que o contratou definitivamente em 2019 e pode lucrar, no mínimo, o dobro do valor investido em sua compra. Além do bom poder de marcação, requisito primordial para todo volante italiano, Locatelli se destaca pela qualidade na armação e presença ofensiva, confirmada pelos dois gols marcados na Eurocopa.



Com clubes da Inglaterra de olho na joia, a Juventus tenta se antecipar e sacramentar o acordo com o Sassuolo. O possível reforço conta com o aval do técnico Massimiliano Allegri, substituto de Andrea Pirlo na próxima temporada.