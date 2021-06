Alan foi o principal pontuador do jogo com 14 pontos anotados - Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 16:44 | Atualizado 22/06/2021 16:50

Rimini (ITA) - Já garantida nas semifinais da Liga das Nações Masculina de Vôlei, a seleção brasileira bateu a Alemanha por 3 a 0 e chegou a 13ª vitória em 14 jogos disputados na bolha de Rimini, na Itália. Para o jogo desta terça-feira, Carlos Schwanke rodou a equipe, mas mesmo assim fechou a partida com parciais de 25 a 21, 25 a 21 e 25 a 23.

Bem diferente da partida contra a Itália, a seleção brasileira entrou em quadra com uma nova formação e apenas Lucão e Thales iniciaram na equipe titular. Schwanke rodou o time e mandou Alan, Cachopa, Maurício Borges, Douglas Souza e Isac à quadra. Leal e Lucarelli, destaques na vitória contra os donos da casa na última segunda-feira, não foram relacionados.

A falta de entrosamento contribuiu para muitos erros do Brasil na partida de hoje, o que fez com que o time fosse automaticamente mais exigido do que me duelos anteriores. Em três sets bem disputados, o oposto Alan fechou o jogo como o maior pontuador da partida, com 14 anotados.

O Brasil volta à quadra nesta quarta-feira (23), contra a Rússia, na última partida da fase de classificação, às 16h30.