STJD contabilizou mais de R$ 1 milhão em multas por desrespeito a protocolos contra a Covid em competiçõesDivulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 17:55

Em balanço divulgado nesta terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, Flamengo e Vasco ficaram entre os clubes que mais descumpriram o protocolo sanitário contra a Covid-19 nas competições nacionais em 2020. Ao todo, os dois cariocas tiveram 12 processos relacionados ao tema no tribunal, só sendo superados por São Paulo e Internacional, com 15 cada um.

Por outro lado, Botafogo e Fluminense estão entre os clubes da Série A que menos foram punidos pelo STJD por descumprimento do protocolo. O Glorioso, ao lado do Cruzeiro, foi quem menos contabilizou processos (cinco), seguido pelo Fluminense (seis). Vale lembrar que outros clubes da Série B tiveram menos: Brasil de Pelotas, Juventude, Figueirense e Operário só foram multados uma vez.



De acordo com o balanço, as multas aos clubes totalizaram R$ 1.131.000, que foram distribuídos para diversas instituições de norte a sul do país. Foram 190 denúncias que geraram o total de 234 processos disciplinares. Entre as infrações estavam: troca de camisas, uso indevido de máscara, desrespeito ao distanciamento social e número maior de integrantes de delegações nos jogos.



O acordo entre STJD e clubes, que apenas poucos não aderiram, estipulou multa de R$ 2,5 mil por infração ao protocolo sanitário da CBF. Em caso da reincidência, o valor dobraria e, assim de forma sucessiva. A partir da quinta reincidência, chegaria a R$ 20 mil por descumprimento em uma única partida.