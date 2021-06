Maracanã não terá público na Copa América - Divulgação

Maracanã não terá público na Copa AméricaDivulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 10:32

Rio - Logo após o término da partida desta noite entre Flamengo e Fortaleza (19h), o Maracanã ficará cedido à Conmebol já visando aos preparativos para a final da Copa América 2021, que será realizada dia 10 de julho. De imediato, haverá a troca parcial de algumas áreas do gramado e, posteriormente, a instalação física dos organizadores da entidade no estádio, que será preparado e customizado para a grande decisão.

Com o término da Copa América, toda a identidade visual do torneio será desmontada e o Maracanã voltará à sua rotina de jogos. No dia 11 de julho (domingo), o Flamengo enfrentará a Chapecoense, partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF ainda definiu o horário deste jogo.