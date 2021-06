Brazil's forward Neymar (R) is marked by Belgium's defender Thomas Meunier during the Russia 2018 World Cup quarter-final football match between Brazil and Belgium at the Kazan Arena in Kazan on July 6, 2018. / AFP PHOTO / Jewel SAMAD / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS - AFP

Brazil's forward Neymar (R) is marked by Belgium's defender Thomas Meunier during the Russia 2018 World Cup quarter-final football match between Brazil and Belgium at the Kazan Arena in Kazan on July 6, 2018. / AFP PHOTO / Jewel SAMAD / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADSAFP

Por Lance

Publicado 23/06/2021 11:05

Rio - Thomas Meunier, lateral belga, comentou sobre a questão da homofobia no futebol em coletiva desta quarta-feira. O veterano afirmou que o futebol ainda é muito preconceituoso e por esse motivo não recomendaria a um companheiro que se revelasse publicamente enquanto atleta profissional.



"Estamos no século XXI e é hora de aceitarmos todos como são. É uma pena, mas uma saída não é tão óbvia no futebol. Não recomendaria a um companheiro sair do armário caso quisesse fazer. Às vezes se revelar após uma carreira e não durante como no futebol americano. A mentalidade do futebol ainda não é como deveria ser."

O defensor fez referência ao jogador de futebol americano Carl Nassib, do Oakland Raiders, que nesta semana revelou publicamente ser gay. Na NFL, o mês de junho é dedicado ao apoio às causas e a projetos ligados ao movimento LGBT.

Publicidade

No futebol, o tema está em voga por conta da aprovação de leis anti-LGBT na Hungria. Como resposta, a Alemanha pediu à Uefa que iluminasse a Allianz Arena com as cores do arco-íris, mas a entidade negou o pedido alegando ser "politicamente neutra".