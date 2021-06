Sérgio Ramos - Reprodução/Instagram

Sérgio RamosReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:41

Roma (ITA) - O mercado da bola do futebol europeu segue agitado. Após rescindir com o Real Madrid, o zagueiro e ídolo Merengue, Sergio Ramos, de 35 anos, desperta o interesse de gigantes europeus para a próxima temporada. Após as sondagens de PSG e Manchester City, a bola da vez é um velho conhecido de Ramos. José Mourinho, técnico da Roma, gostaria de contar com o zagueiro com quem trabalhou no Real Madrid.

Segundo o portal italiano “Sportmediaset”, Sergio Ramos poderia receber 7,5 milhões de euros por temporada num contrato de dois anos. O jogador, como está sem clube, chegaria com custo zero à capital italiana.

Publicidade

Mesmo tendo José Mourinho como uma espécie de trunfo para a negociação, a Roma deve enfrentar uma forte concorrência pelo zagueiro. PSG e Manchester City também querem contar com o espanhol que, segundo a rádio espanhola "Cope", teria contado a amigos próximos que desejava assinar com a equipe de Neymar e Mbappé.