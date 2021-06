Edwin Cardona - Meia - Colômbia - 28 anos - Time: Boca Juniors (emprestado pelo Club Tijuana) - Contrato de empréstimo até: 31/12/2021 - Valor de mercado segundo o site Transfermarkt: 4,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 25,18 milhões) - Fase: Titular no Boca Juniors e autor do gol da vitória colombiana diante do Equador