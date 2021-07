André Jardine - Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 19:45

Rio - A menos de um mês do inícios dos Jogos de Tóquio, a Fifa decidiu atender a um pedido das seleções olímpicas e permitir que elas levem 22 jogadores para o torneio. Com isso, André Jardine poderá chamar mais quatro nomes para o time do Brasil.

Além de definir os quatro últimos nomes, Jardine também precisará escolher o substituto de Pedro. O atacante não foi liberado pelo Flamengo, que já ingressou no STJD para assegurar a legalidade da escalação dele nos jogos do Brasileirão. A data limite para bater o martelo é a próxima sexta-feira.

A seleção olímpica se apresenta no próximo dia 8 e uma semana depois embarca para o Japão. A estreia nas Olimpíadas será no dia 22, às 8h30, contra a Alemanha.