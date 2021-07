Gerson - Reprodução

Rio - O meia brasileiro Gerson, de 24 anos, foi anunciado de forma oficial pelo Olympique de Marselha nesta quinta-feira. O jogador deixou o Flamengo para acertar com a equipe, que é comandada pelo treinador argentino Jorge Sampaoli. Gerson assinou por cinco anos com seu novo clube.

"O Olympique de Marselha chegou a um acordo com o clube brasileiro Flamengo para o jogador Gerson Santos da Silva.Depois de passar no exame médico, Gerson assinou um contrato de 5 anos com o Les Olympiens", afirma a nota oficial do clube francês.



Revelado pelo Fluminense, Gerson chegou ao Flamengo em 2019 após defender a Roma e a Fiorentina, clubes da Itália. Rapidamente, o jogador se tornou titular da equipe então comandada por Jorge Jesus.

Pelo Rubro-Negro, Gerson conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, dois Estaduais, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. O jogador irá defender o seu terceiro clube no futebol europeu.