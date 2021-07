Galvão Bueno - Reprodução de TV

Galvão Bueno Reprodução de TV

Por Lance

Publicado 02/07/2021 14:30 | Atualizado 02/07/2021 14:39

Rio - A Globo prepara uma série de reportagens para homenagear os 40 anos de Galvão Bueno como narrador e apresentador da emissora. O veterano de 70 anos chegou na empresa em 1981 após boas passagens por TV Gazeta e Band, onde se destacou. A informação foi publicada pelo site 'Notícias da TV'.



Galvão já participou de algumas gravações para a série de homenagens. Entre elas, o narrador vai reagir e comentar sobre a primeira transmissão dele na Globo, além de eventos importantes como título mundial do Flamengo em 1982 e às medalhas de prata do atletismo nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, e a medalha de ouro de Cesar Cielo nos Jogos de Pequim, em 2008.



Publicidade

As reportagens vão ao ar tanto na Globo quanto no SporTV. O planejamento incluiu uma outra reportagem para ir ao ar no 'Esporte Espetacular', em novembro, mês exato da chegada do veterano na emissora. As gravações devem ser realizadas pós a Olímpiada de Tóquio, que contará com a participação de Galvão nas narrações de futebol e em comentários sobre a competição, que acontece entre o fim de julho e o início de agosto.





Durante os 40 anos que esteve na Globo, Galvão narrou dois títulos mundiais da Seleção Brasileira e mais muitas conquistas olímpicas. O narrador é tido como o principal nome em atividade da locução esportiva e é sempre elogiado na web, como foi nesta semana narrando Eurocopa. Galvão ficou um ano afastado da narração por causa da pandemia da Covid-19, participando apenas como comentarista no SporTV. Ele retornou após tomar as duas doses da vacina.



Em 1992, Galvão passou um ano fora da Globo, quando se tornou diretor de Esportes e narrador da Rede OM (atual CNT). Por lá, ele narrou o primeiro título da Libertadores do São Paulo. No ano seguinte retornou à Globo, onde permanece até hoje.