Multicampeão, José Mourinho foi recepcionado com status de popstar pela torcida da RomaReprodução/Twitter Roma

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 16:37

Roma - Foi uma recepção digna de um popstar. Desde o desembarque em Roma, na manhã desta sexta-feira, o técnico José Mourinho sentiu o carinho do torcedor da Roma, antes mesmo da apresentação oficial pelo clube. Centenas de fãs se aglomeraram do lado de fora do aeroporto da capital italiana para celebrar a chegada do técnico, multicampeão à frente de Porto, Chelsea, Real Madrid e Inter de Milão, clube pelo qual conquistou a Tríplice Coroa na temporada 2009/10: Liga dos Campeões, Campeonato Italiano e a Copa da Itália.

Envaidecido, o treinador divulgou o registro do momento em suas redes sociais. Na chegada ao CT de Trigoria, encontrou mais uma multidão de apaixonados torcedores. Ao aparecer numa sacada com um cachecol com as cores do clube, Mou foi ovacionado. Sem perder tempo, o clube já iniciou a venda de uma série de produtos explorando a imagem do português.



Substituto de conterrâneo Paulo Fonseca, José Mourinho assinou contrato de três anos com a Roma. Antes mesmo da apresentação, o treinador já trabalhava na montagem no elenco para a próxima temporada. Além da indicação, Mou teria entrado em contato com ex-comandados de Manchester United e Tottenham.