6º Futebol - Mesmo sendo o esporte mais popular no Brasil, o futebol representa apenas o sexto lugar no quadro de medalhas brasileiro. Presente nas Olimpíadas desde Londres 1908, foi o segundo esporte coletivo a entrar oficialmente nos Jogos, atrás apenas do polo aquático. O Brasil conta com 8 medalhas: 2 de bronze, 5 de prata e 1 de ouro conquistada por Neymar e companhia nos Jogos do Rio, em 2016.