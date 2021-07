Lisca - Anunciado hoje, dia 20 de julho de 2021, Lisca "doido" é o novo comandante da equipe cruzmaltina. No seu último clube, o América-MG, foram 64 jogos, com 31 vitórias, 20 empates e 13 derrotas. O treinador conquistou o acesso à série A e levou o clube às semifinais da Copa do Brasil 2020. Pediu demissão do coelho no dia 14 de junho.