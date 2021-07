Bruno Lazaroni - Auxiliar técnico do Botafogo desde 2018, Lazaroni foi efetivado a treinador da equipe principal após a saída de Autuori. Porém, não durou muito no cargo e foi demitido com menos de 1 mês. Foram 6 jogos a frente do time, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.