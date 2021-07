O terceiro hat-trick do craque aconteceu na tarde do último Domingo (25). O Flamengo derrotou o São Paulo após 4 anos em grande estilo. O jogo, válido pela rodada 13 do Campeonato Brasileiro 2021, terminou 5x1 para o Rubro-negro, com 3 de Bruno Henrique, 1 de Gustavo Henrique e 1 gol contra de Wellington.