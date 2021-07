Na história dos embates, o Gigante da Colina tem uma boa vantagem diante do Alvinegro. De acordo com o site ogol.com.br, foram 309 jogos disputados: 131 vitórias do Vasco, 83 do Botafogo além de 95 empates. Em decisões, o Glorioso leva vantagem, com 9 vitórias contra 7 do Cruzmaltino.