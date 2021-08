O bilionário time do PSG já era considerado um time de estrelas antes mesmo dessa temporada. O clube detém as 2 contratações mais caras da história (Neymar e Mbappé) e um elenco fortíssimo, com Di Maria, Icardi, Marquinhos e Verratti. Com os anúncios de Sérgio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum e Messi, o time alavancou ainda mais o seu valor no mercado. Confira agora o preço dos jogadores da máquina francesa: