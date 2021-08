Cristiano Ronaldo volta ao Manchester United: o que dá para comprar com salário?

Cinco vezes melhor do mundo, CR7 chegou a negociar com o City, rival do Manchester United, e também foi especulado no galático PSG de Messi e Neymar, mas voltou ao clube que o projetou ao futebol mundial como craque e melhor do mundo. Em Manchester na primeira passagem, o português fez 292 jogos, com 118 gols e 59 assistências.