No entanto, a grande notícia envolvendo o alvinegro carioca foi a negociação com o lateral Rafael. O jogador fez posts no Twitter dando a entender que é possível um acordo entre ele e seu clube de coração. O único empecilho que vem impedindo a concretização da negociação são as luvas, que o Botafogo planeja pagar com ações que ainda estão sendo debatidas.