Vasco e Cruzeiro vão a campo nesse Domingo (19) às 16h, em partida válida pela série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem uma situação parecida na competição: estão no meio da tabela e ainda sonham com a classificação para a primeira divisão, mesmo tendo poucas chances. Confira agora as estatísticas desse grande clássico do futebol nacional.