Flamengo x Red Bull Bragantino: Histórico do confronto

Com exceção do placar elástico em 93, todos os outros jogos foram empates ou vitórias com apenas 1 gol de diferença. O único confronto que passou de 3 gols na mesma partida foi o último. Em partida válida pela rodada 5 do Brasileirão desse ano, o Bragantino derrotou o Flamengo por 3x2 no Maracanã.