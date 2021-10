As seleções se enfrentaram mais vezes em amistosos, onde o Brasil leva ampla vantagem: são 35 jogos, com 20 vitórias brasileiras, 8 vitórias uruguaias e 7 empates. Aliás, foi num amistoso que saiu a maior goleada a favor do Brasil: 6x1 no dia 14 de Maio de 1944, no Maracanã.