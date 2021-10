Pela Copa do Brasil, os clubes se enfrentaram na final em 2011. Foram 2 jogos: Vasco 1x0 Coritiba no Rio de Janeiro e Coritiba 3x2 Vasco em Curitiba, com o Cruzmaltino se sagrando campeão pela regra do gol fora de casa. Um fato curioso é que entre as finais, as equipes se enfrentaram pelo Brasileirão e o Coritiba aplicou a maior goleada do confronto: 5x1.