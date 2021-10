Conhecido como Anjo das Pernas Tortas, Garrincha teve uma carreira marcada por sua genialidade com a bola no pé e também por uma vida pessoal conturbada devido ao vício do álcool, que colaborou para a decadência no futebol e para sua morte, em 1983 aos 49 anos, causada por uma cirrose hepática. Apesar de ter marcado época no Botafogo e na Seleção Brasileira, Garrincha jogou por outros clubes. Confira agora: