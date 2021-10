No aspecto geral, o Flamengo possui leve vantagem: foram 66 confrontos, com 27 vitorias do clube da Gávea, 24 vitórias do Furacão e 15 empates. Também existe muito equilíbrio na hora de balançar as redes, com o Flamengo marcando 82 vezes contra 81 do Athlético- PR.