Pela Copa do Brasil, as equipes se esbarraram duas vezes, jogando assim 4 partidas. A primeira em 1992, pelas oitavas de final, com os times empatando em 3x3 no primeiro jogo em Alagoas e no segundo uma vitória surpreendente do CSA no Rio por 1x0, eliminando os cariocas. Já em 2002, também pelas oitavas, o Azulão venceu por 2x1 em casa, mas o Vasco aplicou 4x0 na volta e avançou na competição