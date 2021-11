Mariana Rios - reprodução do instagram

Publicado 15/11/2021 12:47

Rio - Neymar comemorou a classificação da seleção brasileira para a Copa do Qatar nos braços de Mariana Rios. O jogador e a atriz trocaram beijos na madrugada da última sexta-feira na festa promovida por ele no bar Santo Cupido, em São Paulo, após a vitória do Brasil contra a Colômbia. Quem estava por lá foi testemunha, como Duda Reis e João Guilherme, que curtiram a noite como um casal.