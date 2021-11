Pela Libertadores, as equipes se cruzaram 2 vezes realizando 4 jogos, com 2 vitórias do Flamengo, 1 do Corinthians e 1 empate. A primeira vez foi em 1991 pela fase grupos, com o Fla vencendo por 2x0 e também um empate por 2x2. O Corinthians acabou sendo eliminado nessa fase. A segunda vez foi pelas oitavas de final da Libertadores de 2010, com o Flamengo vencendo o primeiro jogo por 1x0 e o Timão vencendo o segundo por 2x1. Contudo, pelo critério de gol fora, o Rubro-negro se classificou.