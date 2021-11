Aguero deixou o gramado após sentir dor no peito - PAU BARRENA / AFP

Aguero deixou o gramado após sentir dor no peitoPAU BARRENA / AFP

Publicado 20/11/2021 15:31

Afastado do Barcelona após passar mal no jogo contra o Alavés e ter constatada uma arritmia cardíaca no início de novembro, Sergio Kun Aguero deve anunciar a aposentadoria nos próximos dias. A informação é do influente jornalista espanhol Gerard Romero.

Na semana passada, a imprensa espanhola já apontava que os exames que Aguero tinha feito não eram animadores e que existia a possibilidade de aposentadoria. Aos 33 anos, o atacante argentino inicialmente ficaria parado por três meses sob observação.



Já o Barcelona, que o contratou nesta temporada após passagem pelo Manchester City, mantém a expectativa inicial, mas aguardará por mais exames para avaliar o quadro.



A arritmia cardíaca só foi diagnosticada após Aguero passar mal contra o Alavés e sair de campo ainda no primeiro tempo com dores no peito. Ele precisou ir ao hospital e, após exames, o problema foi encontrado. De acordo com a imprensa espanhola, não foi a primeira vez que o atacante apresentou uma arritmia.