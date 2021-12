Rede Globo - Reprodução

Publicado 30/11/2021 16:14

Rio - A Rede Globo irá fazer mais reformulações no setor de jornalismo. De acordo com informações do colunista Gabriel Perline, do portal IG, mais de 150 profissionais vão perder o seu emprego. Altos salários e baixa produtividade são os fatores das mudanças que vão reduzir drasticamente sua folha de pagamento. As demissões vão envolver todas as áreas do jornalismo como hard news e também esporte.

Segundo o colunista, as mudanças vão acontecer de forma escalonada. Todas semanas um grupo pequeno de profissionais será chamado ao RH, em dias diferentes e receberá o aviso da sua saída da empresa carioca.



De acordo com o colunista, no caso dos medalhões da Rede Globo, o fator salário tem sido fundamental para suas saídas. Embora as demissões dos veteranos que apareciam no vídeo não ultrapassem a marca de dez nomes até o momento, o plano de redução de custos na folha de pagamento prevê cortes nas bases de São Paulo, Rio, Brasília e nas sucursais internacionais.

