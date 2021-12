Timão conquistou o título com estádio lotado - Divulgação/Twitter Corinthians Feminino

Publicado 10/12/2021 18:16

São Paulo - Uma noite de recordes na última quarta-feira, dia 8. Se a Arena Néo Quimica recebeu o maior público da história de uma partida de futebol feminino do país, com 30.777 pessoas presentes, o sportv foi líder de audiência entre todos os canais da tv por assinatura, ficando 14% acima do segundo colocado, durante a exibição da vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o São Paulo, que deu o título do Campeonato Paulista para a equipe do Parque São Jorge. A transmissão da final do torneio se tornou a maior audiência de um jogo de futebol feminino no canal desde 2014.



E tem mais futebol feminino no sportv, que exibe a partir deste domingo, dia 12, todos os jogos da "Brasil Ladies Cup", competição que encerra a temporada da modalidade no país.

Com as presenças de Palmeiras, Santos, São Paulo, Ferroviária, Flamengo, Internacional, América de Cali-COL e River Plate-ARG, o torneio acontece até o próximo dia 19, data da decisão que também terá transmissão ao vivo da TV Globo, dentro do "Esporte Espetacular".