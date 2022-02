Ana Marcela Cunha autografou sua touca do Rainha do Mar para leilão social - Anna Verônica

Ana Marcela Cunha autografou sua touca do Rainha do Mar para leilão socialAnna Verônica

Publicado 18/02/2022 10:05 | Atualizado 18/02/2022 10:06

Rio - O Rainha do Mar impulsionou a força feminina no esporte, e levou quase mil mulheres ao mar de Copacabana no início deste mês. O evento passou, mas as ações sociais não terminaram. Em parceria com a Play For a Cause e a multicampeã Ana Marcela Cunha, a Effect Sport, agência realizadora do Rainha do Mar, promove leilão social com touca usada e autografada pela atleta no Rainha do Mar.

O item está disponível por meio do site playforacause.com.br, com lances abertos até o dia 9 de março. O valor líquido arrecadado na ação será destinado à Cruz Vermelha, que atende às necessidades das famílias que sofrem com as fortes chuvas que atingiram o município de Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, com centenas de vítimas fatais e milhares de desabrigados.

Após a histórica conquista da medalha de ouro na maratona aquática das Olimpíadas Tóquio 2020, Ana Marcela Cunha retornou ao Brasil para sua primeira prova no país, o Rainha do Mar, evento dedicado exclusivamente para as mulheres. Na ocasião, ela alcançou a terceira colocação na categoria Elite.

"Foi muito legal participar do Rainha do Mar, ver tantas mulheres brasileiras nadando. O evento foi uma grande celebração, muito importante para mostrar nossa força no esporte. Recebi muito carinho de todas na arena. Quero retribuir esse carinho ajudando as famílias de Petrópolis afetadas pelas fortes chuvas na região. Elas precisam de muito suporte neste momento, e toda ajuda é bem-vinda", convoca a campeã olímpica e mundial.

"A Ana Marcela Cunha é espetacular, campeã olímpica, mundial, de tudo. Abrilhantou nosso evento, e foi muito especial ter a participação dela entre nossas rainhas. Tivemos crianças, adolescentes e mulheres que nadaram o Rainha do Mar e que se inspiram nela. Como a grande campeã que é, ela fez questão de participar da ação para ajudar quem mais precisa", explica a diretora de produção da Effect Sport, Claudia Helena Porto.

"Grandes atletas transcendem suas performances na modalidade esportiva em questão. A Ana Marcela Cunha é gigante, campeã na água e nada vida, e a ajuda dela e do Rainha do Mar vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas atingidas pela tragédia de Petrópolis", avisa a fundadora da Play For a Cause, Manuella Carvalho.