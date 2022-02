Luís Castro entra na mira do Botafogo e Corinthians - Foto: Divulgação/Al-Duhail

Publicado 18/02/2022 11:50

O jornalista da ESPN, Paulo Cobos, opinou sobre o futuro de Luís Castro. Ele afirmou que se o técnico português optar pelo Botafogo ao invés do Corinthians, ele estaria cometendo uma loucura. Na visão do colunista, caso o treinador fizer um bom trabalho, a repercussão dele significaria mais no Timão.

“Optar hoje pelo Botafogo mesmo tendo uma oferta do Corinthians na mão seria loucura. O time paulista, mesmo atolado em dívidas, pode pagar um salário maior. No Corinthians, Castro teria uma equipe que joga a Libertadores e tem um time titular que pode disputar títulos. Os holofotes no Parque São Jorge são imensamente maiores. A repercussão de um eventual bom trabalho seria maior“, opinou Cobos.

Mesmo assim, Paulo Cobos disse que o Botafogo possui, agora, o investidor John Textor e, por isso, um projeto definido e pontos para convencer o treinador a ir para o Rio de Janeiro.

“Mas não chamaria Luís Castro de louco se ele preferir o Botafogo. Não sei se terá sucesso, mas é claro que o alvinegro carioca tem um projeto definido depois da chegada do investidor John Textor. O Corinthians vai hoje de acordo com a pressão da torcida. No Corinthians, Castro já terá um elenco definido, com jogadores que ele não indicou. O Botafogo não vai ter um cheque ilimitado para gastar, mas está pronto para ir ao mercado para se reforçar. E o português teria tempo de indicar atletas“, completou.