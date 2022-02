Arthur Cabral gerou polêmica na Itália - Reprodução

Arthur Cabral gerou polêmica na ItáliaReprodução

Publicado 19/02/2022 12:37

Rio - Recém-chegado à Fiorentina, o atacante Arthur Cabral se envolveu em uma polêmica na Itália. Ao participar de uma entrevista coletiva, o jogador viralizou ao "secar" com os olhos a jornalista Rossella Petrillo.

Além de olhar para o corpo da jornalista, Cabral teve um gesto que gerou muita polêmica. O jogador lambeu os lábios e mordeu a boca enquanto observava Rossella, o que o fez ser acusado por algumas pessoas de ter tido uma atitude sexual.

Arthur Cabral na conferência da Fiorentinapic.twitter.com/7bYR9i3QZN — Visão de Mercado (@visaomercado) February 17, 2022 Veja o vídeo:

Arthur Cabral chegou recentemente à Fiorentina. O jogador assinou com o time italiano no fim de janeiro, após se destacar com a camisa do Basel, da Suíça.