Vinícius Júnior - Atacante do Real Madrid (ESPANHA). O brasileiro, de 21 anos, é um forte candidato ao "The Best". O jogador do Real Madri se tornou um diamante valioso para o time, de acordo com o Observatório de Futebol do CIES. O último representante do país do futebol a levantar o troféu foi Kaká, em 2007