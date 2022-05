Raphael Veiga, do Palmeiras, não foi convocado por Tite para a seleção brasileira - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 12/05/2022 12:36

Rio - Na última quarta-feira (11), o treinador Tite fez mais uma convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul, Japão e possivelmente uma seleção africana - no lugar do duelo contra a Argentina, que foi cancelado. A preferência do técnico em não incluir o nome de Raphael Veiga, do Palmeiras, gerou polêmica na mídia, e o assunto foi debatido pela jornalista Alice Klein, do "UOL Esporte", que defendeu uma oportunidade para o atacante.

"Nesses últimos dois anos, o Raphael Veiga, que ganhou tudo, da qualidade que tem e atuando nesse nível, em comparação com outros jogadores que o Tite já levou, a mim surpreende. Acho um absurdo ele não ter uma única chance em dois anos.", disse Klein, que também argumentou:

"Se ele não se adaptar ao estilo de jogo da seleção e ao esquema tático do Tite, não o chame mais. O que me espanta é ser um jogador dessa qualidade completo, em uma posição na qual o Tite parece ainda não ter tomado a decisão de como vai jogar", afirmou.