Defederico durante sua passagem pelo CorinthiansDivulgação

Publicado 12/05/2022 16:47 | Atualizado 12/05/2022 16:48

O ex-jogador do Corinthians, Matías Defederico, que ficou conhecido no Brasil como o "novo Messi", protagonizou nessa semana um forte confronto midiático com a sua ex-esposa, a modelo Cinthia Fernández.



Os problemas passam pela pensão alimentícia das três filhas, além do regime de visitação e também questões envolvendo a atual namorada do jogador, Laura, que teria invadido a casa da modelo, como ela mesmo relatou.

"Um dia estava pendurando coisas para o Halloween e a vejo com o celular gravando minha casa. Ela entrou sem me consultar. Por que tenho que aceitar isso? E ela nem disse alô. Depois disso eu disse 'essa garota não entra mais'. O problema não é que ele (Defederico) reconstrua sua vida é que respeite minha casa", afirmou.

Na semana anterior, o ex-casal já havia exposto outro problema. Na ocasião, Defederico reclamou nas redes sociais que o regime de visitação que acertou não estava sendo cumprido pela mãe, chegando a prestar queixa.

"Estou no portão da escola. Hoje é terça-feira, é o dia que tenho que estar com minhas filhas, e elas foram apanhadas mais cedo. Na sexta-feira, que também era o meu dia de estar com elas, aconteceu a mesma coisa. Na sexta-feira fiz uma queixa e agora estou indo novamente à delegacia porque não vejo minhas filhas há 15 dias", afirmou.

Ambos também tem problemas em relação à pensão, que a Cinthia considerada pequena e que, segundo ela, por vezes não é paga.

“Ele gasta 55 mil pesos (R$ 2.500) comigo, sendo 17 mil pesos (R$ 744) para cada menina. Para muita gente é muito e eu respeito, mas não é a minha realidade e não é o que tenho que receber. Ele saiu de férias duas vezes, viaja de avião, come fora todos os dias, mostra seu padrão de vida. Ele comprou uma casa, um carro zero quilômetro quando se separou. Um negócio foi montado. Você acha que ele não tem dinheiro para me passar?", questionou a modelo.

Por fim, o caso ganhou ainda mais repercussão após postagens da mãe do jogador, Ani Frascino, nas redes sociais. Nela, ela disparou contra Cinthia. "Engole seu próprio veneno", afirmou a ex-sogra de Cinthia ao postar uma foto de uma cobra no Instagram. Depois, para não haver dúvidas para quem se tratava o recado, ela acrescentou: "Assim é C.F (Cinthia Fernandez)", pontuou.

Defederico foi contratado pelo Corinthians em 2009 por R$ 10 milhões, sob grande expectativa. O meia argentino recebeu a camisa 10, mas perdeu espaço em 2010 e terminou sua passagem com apenas três gols em 38 jogos.