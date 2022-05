Ciclista perde controle durante corrida na Itália e cai em matagal - Foto: Reprodução/Eurosport

Publicado 19/05/2022 16:10

Rio - O ciclista Natnael Tesfatsion, da Eritreia, protagonizou uma cena inusitada no último domingo (15), no Giro d'Italia, uma das provas mais importantes do ciclismo internacional. Durante o Passo Lanciano, um dos trechos mais complicados do percurso, ele perdeu o controle de sua bicicleta e acabou indo parar no meio do mato.



Natnael Tesfatsion (Drone Hopper–Androni) tomou um tombaço na etapa de hoje. Por sorte está tudo bem com ele. #Giro #Giro105 pic.twitter.com/KJTz95vvuw — BikeBlz (@BikeBlz) May 15, 2022

No instante do acidente, o ciclista africano de 22 anos liderava a etapa que vai de Isernia até Blockhaus. Natnael voou para fora da estrada e capotou antes de parar nos arbustos da encosta.



Apesar do susto, Natnael não teve ferimentos graves e voltou a competir.