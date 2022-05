Sócios-torcedores da Inter de Limeira poderão acessar estádio do Limeirão com um 'chaveiro-ingresso' - Reprodução: Instagram/Internacional de Limeira

Publicado 25/05/2022 13:49 | Atualizado 25/05/2022 14:16

Rio - A Internacional de Limeira, além de viver boa fase na Série D do Campeonato Brasileiro também firmou um avanço que mira fora do campo. Em parceria com a "Total Player", o clube do interior de São Paulo lançou uma maneira inovadora de acesso ao estádio Limeirão, onde seus sócios-torcedores precisarão de apenas um chaveiro com um chip interno para entrar e escolher seu lugar na arquibancada.

'Chaveiro-ingresso' dará acesso a todos os jogos do clube no Limeirão Reprodução: Instagram/Internacional de Limeira

O 'chaveiro-ingresso', que dá acesso a todos os jogos do clube no Limeirão, pode ser adquirido por qualquer torcedor que seja associado ao time. O conceito promove uma tecnologia de aproximar o acessório na catraca e facilita a entrada ao estádio, sem que precise de uma carteirinha do plano de sócio e muito menos da compra de um ingresso físico.

"Nós iniciamos com a tecnologia do chaveiro na mudança de plataforma do plano ‘Eu Sou Torcedor’, em 2020, mas com o período da pandemia, sem público nos estádios, não conseguimos utilizar por muito tempo", disse Eleuses Brandeker Junior, gerente de marketing da Inter de Limeira, que completou:

"Agora, com a volta do público, de fato conseguimos trazer o torcedor facilitando sua entrada no Limeirão, sem precisar comprar ingresso ou estar com a carteirinha do plano", pontuou Eleuses.

Nomeada como "Future Pass", a tecnologia tem como parceria além da "Total Player", a Alluri Sports e a Companhia Ipiranga de Futebol, e já foi utilizada no Campeonato Paulista pela própria Inter de Limeira. No caso anterior, se tratava de um chip implantado em uma camisa oficial do clube.

A ideia do chaveiro no lugar da camisa está sendo mais um período de testes, que até o momento vem tendo resposta positiva e reflete até nas vendas de ingressos do clube, que ainda permanece para torcedores que não possuem associação. Porém, com a possibilidade de vínculo com pagamento mensal e acesso a todos os jogos no Limeirão, o time está quase atingindo a marca de mil limeireises associados.

"O que levou a usarmos essa tecnologia foi a possibilidade de evoluir. Não temos por que relutar em relação à tecnologia. Ela afeta não só a venda, mas também na percepção de qualidade do produto que o clube entrega. Essa ideia já é uma realidade para a torcida, todos já falam do chaveiro. É um produto que faz bastante sucesso e gerou um ‘buzz’ muito positivo para a Inter", concluiu o gerente de marketing.

Para mais avanços, o time paulista pretende, na temporada de 2023, dar opção de escolha entre as duas tecnologias aos sócios-torcedores limeirenses.