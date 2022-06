Lukaku pode deixar o Chelsea - AFP

Lukaku pode deixar o ChelseaAFP

Publicado 20/06/2022 15:54

Rio - O astro do Chelsea, Romelu Lukaku, pode estar de volta à Inter de Milão. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o atacante belga, de 29 anos, acertou o retorno ao clube italiano por empréstimo de uma temporada. O vínculo do jogador com os Blues é válido até 2026.

O anúncio oficial da Inter de Milão está por detalhes devido ao pagamento da taxa que o clube italiano deve encaminhar ao Chelsea pela contratação de Lukaku. Além de bônus, o valor está estimado em 10 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões).

A passagem de Lukaku pelo Chelsea não rendeu o esperado dentro de campo. O atacante chegou aos Blues em agosto de 2021 após alto investimento e propiciou declarações polêmicas depois de ter afirmado que queria retornar à Inter de Milão. O CEO do clube italiano admitiu em entrevista à 'Radio Anch'io' que está em negociações avançadas pelo atacante.

"Ainda não o podemos anunciar. Tentamos construir uma equipe competitiva dentro dos nossos limites e é possível que o Lukaku retorne, mas ainda há alguns obstáculos a ultrapassar", afirmou.