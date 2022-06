Infantino - AFP

Publicado 28/06/2022 15:23

Rio - O Mundial de Clubes da Fifa deverá passar por uma mudança no ano que vem. O novo torneio projetado pelo entidade vai ter 24 clubes, sendo oito da Europa, seis da América do Sul, três da Concacaf e da África, dois da Ásia, um da Oceania e outro representante do país-sede. Ao abordar a competição, o presidente Gianni Infantino disse que o torneio será "o primeiro real e verdadeiro Mundial de Clubes".

"A nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa vai ser uma competição que toda pessoa, toda criança, qualquer um que ame o futebol está esperando. Essa é a primeira e verdadeira Copa do Mundo de Clubes. Os melhores times vão jogar, então teremos os melhores jogadores. Vão jogar pela primeira vez para realmente coroar o campeão do mundo", disse.

Este ano, a competição continuará sendo disputada no mesmo formado que é utilizado desde 2005. Há campeões de todos os continentes, além do campeão do país sede. Os vencedores da Liga dos Campeões da Europa e da Libertadores da América entram na semifinal do torneio.