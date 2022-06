Raphinha tem acordo encaminhado com o Chelsea - DOUGLAS MAGNO / AFP

Raphinha tem acordo encaminhado com o ChelseaDOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 29/06/2022 18:27

Rio - Com a negociação encaminhada para atuar pelo Chelsea, Raphinha ainda mantém esperanças de reforçar o Barcelona na próxima temporada. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, do portal "UOL Esportes", o atacante do Leeds United, da Inglaterra, de 25 anos, e um dos destaques da Seleção Brasileira, tem preferência pelo clube espanhol.

O atacante está de férias na Espanha e pediu para Deco, o ex-jogador e empresário luso-brasileiro, que é o responsável por agenciar a sua carreira, para promover uma última tentativa a fim de ser contratado pelo Barcelona.

Além de Raphinha, Deco representa também o Barcelona na América do Sul. O empresário viajou à Catalunha para buscar uma avaliação no Barcelona, que possui acordo verbal com o atacante por cinco temporadas. Enquanto isso, o Chelsea ainda aguarda o "sim" do jogador, que entrou em acordo nesta semana por uma transferência de 55 a 60 milhões de libras (R$ 346 e R$ 377 milhões).

Com passagens por Avaí, Vitória de Guimarães e Sporting, Raphinha chegou ao futebol inglês em 2020 após ser vendido pelo Rennes por 20 milhões de euros. O atacante, que é nome constante nas litas de Tite para a Seleção, é uma das peças principais do Leeds United, da Inglaterra.