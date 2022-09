Tai Emery - Reprodução / Instagram

Tai EmeryReprodução / Instagram

Publicado 03/09/2022 15:45 | Atualizado 03/09/2022 16:03

Rio - A lutadora Tai Emery, nascida nos Estados Unidos, derrotou a tailandesa Rung-Arun Khunchai, em um evento do Bare Knuckle FC, franquia de boxe na qual as lutas são disputadas sem luvas. No entanto, o que chamou a atenção no confronto foi a forma como a vencedora agiu após o resultado. Ela exibiu os seios para os torcedores.

fotogaleria





“Interesting celebration, haven’t seen that one before” pic.twitter.com/cWT5TeUo1X — Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) September 3, 2022

Após ser decretada vencedora, Tai Emery subiu nas cordas do ringue e mostrou os seios no Rajadamnern Stadium, em Bangkok, na Tailândia. Nascida nos EUA, a lutadora vive no país asiático e já participou de lutas amadoras de MMA e combates de kickboxing na Tailândia antes de ser contratada pelo Bare Knuckle.

Tai Emery é ex-jogadora de Legends Football League, ou Lingerie Football League, que é uma liga criada nos Estados Unidos na qual as jogadoras utilizam calcinhas e sutiãs como uniforme. O esporte divide opiniões no país.