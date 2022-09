Pedro está cotado para ser convocado para a Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/09/2022 17:31

Rio - Principal nome do Flamengo, o atacante Pedro foi convocado pelo técnico Tite para participar dos amistosos contra Gana e Tunísia e aumentou a expectativa da torcida sobre uma possível convocação para a Copa do Mundo, especialmente após o gol marcado no segundo amistoso.

Nesta quarta-feira (28), o diretor de comunicação da CBF, Fernando Torres, publicou uma foto do atacante quando defendeu a seleção brasileira sub-23, em 2019, e contou uma história sobre o registro da foto para a credencial do jogador. No entanto, o final do texto chamou a atenção dos torcedores do Flamengo, pois o diretor afirmou que Pedro estará na Copa do Catar.

"Pode rir, Pedro. você tá na Seleção, pô! Ele havia chegado 10 minutos antes e a gente precisava de uma foto para as credenciais dos jogos da Seleção Brasileira Sub-23 (Olímpica). Foi ali mesmo, em frente ao elevador, no andar do refeitório da delegação. Sem estúdio montado ou luz especial. Era apenas um registro básico 3x4 (role pro lado), mas puxei uma descontraída e acabou virando o retrato da felicidade de um jogador ao vestir pela primeira vez a camisa mais vitoriosa do mundo. O artilheiro ainda com cara de moleque sorriu no corredor do hotel assim como o fez, ontem, no Parc des Princes, ao marcar o primeiro gol pela Seleção Principal. Aê, Pedro. Se tiver foto pra credencial do Catar, pode rir de novo. Você vai tá na Copa, pô!", publicou Fernando Torres.

A convocação final do técnico Tite para o Mundial ocorrerá no dia 7 de novembro, em local ainda a ser definido. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.