Leclerc terminou GP de Cingapura com o tempo de 1min49s412 - Foto: AFP

Leclerc terminou GP de Cingapura com o tempo de 1min49s412Foto: AFP

Publicado 01/10/2022 12:25

O monegasco Charles Leclerc voltou a ser pole position na Fórmula 1 três semanas após também largar na frente no GP da Itália. O piloto da Ferrari foi o mais rápido no traçado de rua do Circuito de Marina Bay, no GP de Cingapura, com tempo de 1min49s412 no Q3, 22 centésimos à frente de Sergio Perez, da Red Bull. Lewis Hamilton teve um grande dia e foi a novidade na terceira posição de largada, apenas 54 centésimos atrás da pole position.

"É muito legal ver tantas pessoas aqui. Foi uma classificação muito difícil, um fim de semana desafiador. Eu estou muito feliz com o resultado, principalmente com o treino de ontem, andamos muito pouco. Não temos tanta informação para a corrida de amanhã, mas eu tenho esperanças de ganhar. O circuito de rua é difícil, principalmente quando temos uma pista úmida. Cometi um erro na minha última volta, mas ainda assim consegui vencer", afirmou o pole position Charles Leclerc.

Leclerc, Hamilton e Verstappen acumularam bons tempos tanto no Q1 quanto no Q2, mas o holandês líder do campeonato desandou na última parte do treino e largará apenas na oitava colocação. O piloto foi para o box antes de completar sua última volta, já que não teria combustível suficiente e a Red Bull se precaveu de uma pane seca no carro.

A pista em Marina Bay começou molhada e os pilotos tiveram muitas dificuldades, principalmente durante a primeira parte do treino. Uma animada estratégia de pneus ajudou a dar muita emoção para a disputas no circuito de rua. Os tempos aumentaram muito no Q3, que ainda teve Carlos Sainz em quarto e Fernando Alonso em quinto. O top 10 terá Lando Norris, Pierre Gasly, Verstappen, Kevin Magnussen e Yuki Tsunoda, respectivamente.

George Russell também foi mal e sequer avançou para a disputa do Q3, ficando de fora por causa de 29 centésimos. A má fase de Daniel Ricciardo continua e o piloto australiano foi eliminado já na disputa do Q1 pela McLaren.

CHANCES DE TÍTULO

Mesmo largando atrás, Verstappen faturou o GP da Itália, o quinto consecutivo na temporada. O holandês poderá conquistar o título da temporada de Fórmula 1 já em Cingapura, dependendo de uma combinação de resultados.

Um triunfo com volta mais rápida e uma combinação com Leclerc chegando no máximo, em oitavo, dá o título ao holandês. Neste caso, a diferença entre os dois pilotos seria de 138 pontos. Max chegaria a 361 contra 223 do rival monegasco. A pontuação disponível nos 5 GPs que restam é justamente de 138 pontos (contando com melhor volta e sprint). Verstappen leva a melhor no critério de desempate.

O piloto da Red Bull fica com o título também no caso de vitória sem ponto por volta mais rápida. Para isso, Leclerc precisará chegar no máximo em nono lugar (sem o bônus de melhor volta). Outra condição para o título do holandês ser confirmado no próximo GP passa internamente pela equipe da Red Bull. É que Sergio Perez não pode chegar ao pódio.

Confira os tempos do classificatório do GP de Cingapura:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min49s412

2º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min49s434

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min49s466

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), em 1min49s583

5º - Fernando Alonso (ESP/Alpine), em 1min49s966

6º - Lando Norris (CAN/McLaren), em 1min50s584

7º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), em 1min51s211

8º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min51s395

9º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min51s573

10º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min51s983

11º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min54s012

12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min54s211

13º - Mick Schumacher (ALE/Haas), em 1min54s370

14º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), em 1min54s380

15º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), em 1min55s518

16º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min56s083

17º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), em 1min56s226

18º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min56s337

19º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min56s985

20º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), em 1min57s532