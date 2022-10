Pedro marcou três gols sobre o Bragantino no último sábado - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/10/2022 11:21

Rio - Dono de três gols da vitória do Flamengo por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no último sábado, no Maracanã, Pedro chegou aos 100 gols de sua carreira profissional, contando com todos os clubes por onde passou e pela seleção brasileira principal.

Revelado pelo Fluminense, Pedro fez 31 gols com a camisa tricolor. Em 2019 foi vendido ao Fiorentina, onde não encontrou as redes. Logo após, em 2020, foi emprestado e vendido ao Flamengo. Pelo Rubro Negro, ele marcou 68 vezes, sendo 23 na primeira temporada, 18 em 2021, e 27 em 2022. Para fechar a conta, ele também balançou a rede uma vez pela seleção brasileira, na última semana, em amistoso contra a Tunísia. O centroavante chegou a marcar mais vezes pela Seleção, mas por times de base.

Agora de olho na Copa do Mundo do Catar, Pedro tem chances de ser convocado para a Seleção. O centroavante, de 25 anos, possui característica de jogo desejada por Tite.