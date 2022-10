Maite Sasdelli - Reprodução / Instagram

Maite SasdelliReprodução / Instagram

Publicado 11/10/2022 12:12

Rio - Depois da polêmica gerada na primeira prova do Musa do OnlyFans, em que uma das participantes gravou cenas +18 em frente ao Congresso Nacional, o reality lançou como tema da segunda prova o assunto mais esperado entre os brasileiros: Copa do Mundo.

fotogaleria

No episódio que foi ao ar nesta segunda-feira (10) o público ficou surpreendido com a criatividade das participantes em fazer cenas sensuais com a temática de futebol.Como, por exemplo, a Rafaela Sumpani que criou um treino pra lá de sensual para ajudar no condicionamento físico dos jogadores. Já a Maite Sasdelli colocou memes do Casimiro em seu vídeo e arrancou risos dos jurados. Outra participante que chamou atenção foi a Anny Bella, que está em busca de alguém para assistir aos jogos da Copa com ela.Lolla Antonelli foi a corajosa da vez: gravou cenas sensuais em um campo de futebol enquanto homens treinavam ao lado. “Cheguei lá e os caras já estavam treinando. Pensei em abortar a ideia, mas acabei optando por conversar com o gerente e perguntei se podia filmar no pedaço do campo que não estava sendo utilizado”, revela Lolla. “Os caras não paravam de encarar, lógico (risos). Mas isso já era esperado, ainda mais que a roupa era bem provocante né!”