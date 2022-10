Lana Rhoades - Reprodução / Instagram

Publicado 11/10/2022 16:00

Rio - A ex-atriz pornô Lana Rhoades, que abandonou a indústria, pede sua extinção e agora foca a sua carreira no OnlyFans, atacou um astro da NBA, que alega ser pai de seu filho. Ela, que até o momento não falou o nome do jogador, usou o TikTok para voltar a falar sobre o assunto.

"Juro por Deus que achava que os jogadores da NBA eram bons homens. Mas eu disse a ele que estava grávida e ele me disse para me f*der", afirmou ela.

Com o assunto voltando à tona, os seguidores da atriz voltaram a especular quem seria o pai. Há alguns meses, o famoso boxeador e youtuber, Logan Paul, teria acidentalmente revelado que a estrela da NBA, Kevin Durant, seria o progenitor do filho de Lana Rhoades .



Entretanto, por meio de fotos do bebê e de muitos jogadores da NBA de quando eram jovens, os seguidores da atriz encontraram algumas semelhanças entre a criança e o jogador Blake Griffin, que atualmente defende o Boston Celtics.

O bebê tem cabelos ruivos, o que sugere que foi herdado do jogador. Os dois, porém, não comentaram oficialmente sobre o assunto.