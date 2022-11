Aliza Jane - Reprodução / Instagram

Aliza JaneReprodução / Instagram

Publicado 02/11/2022 20:00 | Atualizado 02/11/2022 20:01

Rio - A modelo norte-americana Aliza Jane revelou recentemente que está grávida de um jogador da NBA. No entanto, a identidade do atleta acabou não sendo exposta. Aliza afirmou que fez sexo com sete jogadores de uma equipe da liga norte-americana nos últimos meses. Um deles seria o responsável por gerar seu herdeiro.

Aliza ficou famosa em 2020, após revelar ter ficado com Devin Booker, do Phoenix Suns. Na época, a modelo afirmou que o jogador havia sido o primeiro da NBA a ter mantido relações com ela. Em julho deste ano, Aliza foi ao Instagram para anunciar sua gravidez, um mês depois que Devin terminou seu relacionado com a também modelo Kendall Jenner. Posteriormente os dois reataram.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Aliza exibiu o crescimento da sua barriguinha. Os seguidores da modelo pedem para ela revelar logo quem dos jogadores é o pai do bebê.